Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anton9966

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О себе

Спорт: бег, футбол, волейбол, велик , самокат -Электро )
Кроссфит
Кальян
Суета

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

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