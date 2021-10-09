Люблю слушать музыку, очень разную, находя что-то интересное и привлекательное в различных жанрах и стилях. Катаюсь на велосипеде - в поиске новых маршрутов на день/вечер. Зимой - сноуборд. Не против пеших прогулок (и зимой, и летом)). Немного понимаю в технике и электронике - и разобраться, как работает, и руками что-то сделать. По вдохновение люблю готовить. Если ещё не существует книги "1001 способ приготовить мясо", пора начинать писать) Фильмы и сериалы - достаточно выборочно, но если захватило, то взахлеб) Готов пробовать массу нового и обсуждать множество тем)

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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