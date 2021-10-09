Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnRu

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О себе

Люблю живое общение ,прогулки , хорошую музыку , и вкусную еду , люблю обсуждать все что угодно ✌️
Увлекаюсь психологией отношений , юмором ,животными , искусством , модой😊 Пишите , пообщаемся )

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Anxel
Санкт-Петербург → Другое

В поиске компании

маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию, желательно Невский район

маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

маленькое фото пользователя Pierre_Dunn
Санкт-Петербург → Другое

Драститя - драститя

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸

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