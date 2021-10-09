Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnRu
О себе
Люблю живое общение ,прогулки , хорошую музыку , и вкусную еду , люблю обсуждать все что угодно ✌️
Увлекаюсь психологией отношений , юмором ,животными , искусством , модой😊 Пишите , пообщаемся )
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Найди подруг
В поиске компании
Ищу компанию, желательно Невский район
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Драститя - драститя
Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸
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