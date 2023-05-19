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Санкт-Петербург
Профиль пользователя annna69

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О себе

Занимаюсь фитнесом
люблю смотреть сериалы ночью
и душевные разговоры по вечерам

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

☣️ Токсичность 💨 Кальян
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