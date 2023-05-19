Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ann.li
О себе
Переехала а Спб и ищу друзей)
Профиль обновлён 18 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.