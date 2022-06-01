Санкт-Петербург
Профиль пользователя Annet7

фото пользователя Annet7
фото #2 пользователя Annet7
фото #3 пользователя Annet7
фото #4 пользователя Annet7

О себе

Привет✨
Я с большим удовольствие хожу на рок-концерты, по большей части слушаю тяжелую музыку, но также слушаю и более спокойную. Люблю помеломанить☺️
Занимаюсь танцами: бачатой, танго
Не представляю свою жизнь без спорта в любом его проявлении) Ролики, велик, качалка, пилатес...) за любой движ)
Со школы увлеклаюсь корейской культурой, могу посоветовать не одну дораму 😉
В детстве ходила в Художку, в свободное время рисую, стараюсь выбираться на выставки)
Буду рада компании)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя ekkkaterina
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей для ярких летних воспоминаний

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.