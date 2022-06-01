Санкт-Петербург
Профиль пользователя Annet7
О себе
Привет✨
Я с большим удовольствие хожу на рок-концерты, по большей части слушаю тяжелую музыку, но также слушаю и более спокойную. Люблю помеломанить☺️
Занимаюсь танцами: бачатой, танго
Не представляю свою жизнь без спорта в любом его проявлении) Ролики, велик, качалка, пилатес...) за любой движ)
Со школы увлеклаюсь корейской культурой, могу посоветовать не одну дораму 😉
В детстве ходила в Художку, в свободное время рисую, стараюсь выбираться на выставки)
Буду рада компании)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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