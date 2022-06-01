Привет✨ Я с большим удовольствие хожу на рок-концерты, по большей части слушаю тяжелую музыку, но также слушаю и более спокойную. Люблю помеломанить☺️ Занимаюсь танцами: бачатой, танго Не представляю свою жизнь без спорта в любом его проявлении) Ролики, велик, качалка, пилатес...) за любой движ) Со школы увлеклаюсь корейской культурой, могу посоветовать не одну дораму 😉 В детстве ходила в Художку, в свободное время рисую, стараюсь выбираться на выставки) Буду рада компании)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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