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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnnaSha

фото пользователя AnnaSha

О себе

Работаю в айти
Всегда за интересный движ, открыта новым людям и активностям

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре

Не нравится:

📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya..1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираю компанию веселую.

Откликнулось 9 участников

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