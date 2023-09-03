⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Работаю в айти
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnnaSha
О себе
Работаю в айти
Всегда за интересный движ, открыта новым людям и активностям
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам