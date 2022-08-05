Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anna.S

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О себе

Я человек-сканер
Давай обсудим мечты и цели?

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти родственную душу

Участие в других событиях

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Ищу подруг) 💅🏻

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Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

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Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

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сходить выпить вкусный кофе возле моря и пофоткаться? либо не кофе?

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.