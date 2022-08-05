Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anna.S
О себе
Я человек-сканер
Давай обсудим мечты и цели?
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚶♀️ Прогуляться 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
Саратов → Другое
Девочки, пишите))
Новосибирск → Другое
Что для тебя красота?
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
Москва → Другое
Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться со мной😩💗
Анапа → Другое
сходить выпить вкусный кофе возле моря и пофоткаться? либо не кофе?
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