Всем привет! Я творческий человек. Создаю одежду с нуля, есть свой свадебный брэнд фат с 2017г. Люблю рисовать. Обожаю слушать джаз) Но помимо творческой натуры ещё предприниматель. Мне нравиться все, что связано с бизнесом! В 22г. открыла ателье. Все шло хорошо и клиентов с каждым днём было больше, но случилось непредвиденное и пришлось закрыться. Сейчас открыта оффлайн точка моего свадебного брэнда. Развиваю и есть большие планы) Так что рада буду общению как с творческими людьми, так и с предпринимателями!

Профиль обновлён 18 мая 2023 г.

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