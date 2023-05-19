Санкт-Петербург
Профиль пользователя annakern1

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О себе

Всем привет)
Недавно живу в Питере, перебралась из Москвы, где жила последние 5 лет.
мне 30, работаю в банке)
очень хотела бы найти подруг, приятельниц, с которыми можно выбраться куда-нибудь, прогулять/поболтать.
Люблю посидеть где-нибудь в красивых местах, гулять по городу, посещать разные мастер классы, люблю планировать и ездить в путешестви будь то соседний город на выходные или другая страна на весь отпуск. Часто бываю в Москве
В меру психологии/медитация/астрология и вот этих вот всех девочковых тем 🙈
Буду Рада знакомствам!
Запрещенная соц сеть: anna_11kr

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти компанию на Морскую вечернику в Севкабель) девочками)

Участие в других событиях

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Хочу создать компанию

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Найди подруг

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30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Viona
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по финскому заливу

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя green_iri
Санкт-Петербург → Другое

Приезжаю в Питер 31 августа, ищу компаньона, который покажет город ✨

маленькое фото пользователя Allaaa
Санкт-Петербург → Другое

Поужинать в кафе)

маленькое фото пользователя Aleksandraz
Санкт-Петербург → Другое

Недавно в Питере, не хватает общения.

маленькое фото пользователя Varya_Y
Санкт-Петербург → Другое

Интересное времяпровождение , прогулки, общение

маленькое фото пользователя Ann.li
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию на морскую вечеринку в Севкабель 19 августа

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.