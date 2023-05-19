Санкт-Петербург
Профиль пользователя annakern1
О себе
Всем привет)
Недавно живу в Питере, перебралась из Москвы, где жила последние 5 лет.
мне 30, работаю в банке)
очень хотела бы найти подруг, приятельниц, с которыми можно выбраться куда-нибудь, прогулять/поболтать.
Люблю посидеть где-нибудь в красивых местах, гулять по городу, посещать разные мастер классы, люблю планировать и ездить в путешестви будь то соседний город на выходные или другая страна на весь отпуск. Часто бываю в Москве
В меру психологии/медитация/астрология и вот этих вот всех девочковых тем 🙈
Буду Рада знакомствам!
Запрещенная соц сеть: anna_11kr
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Найди подруг
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Weekend chill out
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Погулять по финскому заливу
Гулять в выходные
Приезжаю в Питер 31 августа, ищу компаньона, который покажет город ✨
Поужинать в кафе)
Недавно в Питере, не хватает общения.
Интересное времяпровождение , прогулки, общение
Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)
Ищу компанию на морскую вечеринку в Севкабель 19 августа
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