Всем привет) Недавно живу в Питере, перебралась из Москвы, где жила последние 5 лет. мне 30, работаю в банке) очень хотела бы найти подруг, приятельниц, с которыми можно выбраться куда-нибудь, прогулять/поболтать. Люблю посидеть где-нибудь в красивых местах, гулять по городу, посещать разные мастер классы, люблю планировать и ездить в путешестви будь то соседний город на выходные или другая страна на весь отпуск. Часто бываю в Москве В меру психологии/медитация/астрология и вот этих вот всех девочковых тем 🙈 Буду Рада знакомствам! Запрещенная соц сеть: anna_11kr

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на морскую вечеринку в Севкабель 19 августа

Санкт-Петербург → Другое Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Санкт-Петербург → Другое Недавно в Питере, не хватает общения.

Санкт-Петербург → Другое Приезжаю в Питер 31 августа, ищу компаньона, который покажет город ✨

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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