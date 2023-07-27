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Санкт-Петербург
🏂Катаюсь на сноуборде
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnnaD
О себе
🏂Катаюсь на сноуборде
🏄♀️Учусь стоять на вейксерфе
🐶Есть собака - померанский шпиц
✅️Люблю пешие прогулки по городу
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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