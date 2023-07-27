Санкт-Петербург

Профиль пользователя AnnaD

О себе 🏂Катаюсь на сноуборде

🏄‍♀️Учусь стоять на вейксерфе

🐶Есть собака - померанский шпиц

✅️Люблю пешие прогулки по городу

Была в сети на прошлой неделе

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