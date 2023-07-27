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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnnaD

фото пользователя AnnaD

О себе

🏂Катаюсь на сноуборде
🏄‍♀️Учусь стоять на вейксерфе
🐶Есть собака - померанский шпиц
✅️Люблю пешие прогулки по городу

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно
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