Я Аня, переехала в Питер, как и у многих здесь, друзья остались дома(( не хватает живого общения и компании Отчислилась с универа) Сейчас в фазе непонимания и поиска работы (для начала) Люблю танцы! Не устаю восхищаться городом, архитектурой, природой и просто солнечными днями. Интересно попробовать пообщаться, посмотреть возможно ли это вообще, найти единомышленника таким образом)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться

🪐 Астрология / таро 🍷 Алкоголь

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.