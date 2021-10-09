Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnnaBirdy
О себе
Люблю общаться и находить новых знакомых.
Гуляю по городу и окрестностям, люблю шумные места.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар
Санкт-Петербург → Другое
Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Санкт-Петербург → Другое
Совместный отдых и знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Собраться где нибудь в парке
Санкт-Петербург → Другое
Я тоже хочу подружиться :)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в тир
Санкт-Петербург → Другое
Какао с ликером и прелести еврейской кухни
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