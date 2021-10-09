Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnnaBirdy

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О себе

Люблю общаться и находить новых знакомых.
Гуляю по городу и окрестностям, люблю шумные места.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Хочу Найти единомышленниц)

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя Olga_P
Санкт-Петербург → Другое

Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Совместный отдых и знакомства

маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое

Собраться где нибудь в парке

маленькое фото пользователя Alvin
Санкт-Петербург → Другое

Я тоже хочу подружиться :)

маленькое фото пользователя Wwettt
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в тир

маленькое фото пользователя Teslaboy
Санкт-Петербург → Другое

Какао с ликером и прелести еврейской кухни

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