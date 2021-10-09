Люблю общаться и находить новых знакомых. Гуляю по городу и окрестностям, люблю шумные места.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Санкт-Петербург → Другое Какао с ликером и прелести еврейской кухни

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.