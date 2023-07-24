⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя anna_shanna

фото пользователя anna_shanna

О себе

Меня зовут Аня, мне 32, недавно приехала из Крыма в Санкт-Петербург пожить) Буду рада встретить тут одноволновых людей, чтобы общаться, ходить на разные, интересные мероприятия и события 🤗

• очень люблю кинематограф: при чем неважно, какая страна или год, везде можно найти шедевры/жемчужины кино

• занимаюсь мобильной фото и видеосъемкой, вижу истинную красоту вокруг, ловлю моменты жизни, детали, интересных людей, здания, фактуры

• обожаю вкусную еду, в том числе и готовить ее, при чем у меня это получается легко и просто, я как Джейми Оливер в женском обличье в русской версии

• люблю музеи, кино, театры, долгие прогулки, выставки, поездки, общение с друзьями, танцы, музыку, концерты, книги, кофейни

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

2 месяца назад приехала из Крыма и буду рада встретить тут одноволновых людей 🤗

маленькое фото пользователя Darya001
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя Vorontsova_VV
маленькое фото пользователя Alina02
маленькое фото пользователя Cormad
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Trapper
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mari88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → другое

Кто со мной в эрарту?

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

КВАРТИРНИК НА ЗВЕНИГОРОДСКОЙ

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Marquezz
маленькое фото пользователя Ravana
маленькое фото пользователя Alino4kago
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя Dariya.M
маленькое фото пользователя Vorontsova_VV
маленькое фото пользователя Anastasia_85
маленькое фото пользователя Write
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Linokmart
маленькое фото пользователя Kseniaa
маленькое фото пользователя Mari88
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя Arish_milash
маленькое фото пользователя Lizliz
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя katerinacher_098

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам