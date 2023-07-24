Санкт-Петербург
Профиль пользователя anna_shanna
О себе
Меня зовут Аня, мне 32, недавно приехала из Крыма в Санкт-Петербург пожить) Буду рада встретить тут одноволновых людей, чтобы общаться, ходить на разные, интересные мероприятия и события 🤗
• очень люблю кинематограф: при чем неважно, какая страна или год, везде можно найти шедевры/жемчужины кино
• занимаюсь мобильной фото и видеосъемкой, вижу истинную красоту вокруг, ловлю моменты жизни, детали, интересных людей, здания, фактуры
• обожаю вкусную еду, в том числе и готовить ее, при чем у меня это получается легко и просто, я как Джейми Оливер в женском обличье в русской версии
• люблю музеи, кино, театры, долгие прогулки, выставки, поездки, общение с друзьями, танцы, музыку, концерты, книги, кофейни
Была в сети на этой неделе
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