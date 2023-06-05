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Санкт-Петербург
Работала в МДЦ Артек более 3 лет.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anna9595
О себе
Работала в МДЦ Артек более 3 лет.
Сейчас тренерую детей в направление Чирлидинг. И сама переодически занимаюсь .
Люблю путешествовать и гулять на природе.
Нравится узнавать что-то новое и интересное
Можно многое написать ,но интереснее в общение узнать
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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