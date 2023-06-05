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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anna9595

фото пользователя Anna9595

О себе

Работала в МДЦ Артек более 3 лет.
Сейчас тренерую детей в направление Чирлидинг. И сама переодически занимаюсь .
Люблю путешествовать и гулять на природе.
Нравится узнавать что-то новое и интересное
Можно многое написать ,но интереснее в общение узнать

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу подругу с которой станем лучшими

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Откликнулись 2 участника
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