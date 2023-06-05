О себе

Работала в МДЦ Артек более 3 лет.

Сейчас тренерую детей в направление Чирлидинг. И сама переодически занимаюсь .

Люблю путешествовать и гулять на природе.

Нравится узнавать что-то новое и интересное

Можно многое написать ,но интереснее в общение узнать