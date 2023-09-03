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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anna3107

фото пользователя Anna3107

О себе

Ищу новые знакомства 🤗

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oficerova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, танцевать, путешествовать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Nastya..1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираю компанию веселую.

Откликнулось 9 участников

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