⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ann777
О себе
Люблю популярную музыку, гулять, общаться, зайти в бар, выпить коктейль
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам