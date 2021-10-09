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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ann777

фото пользователя Ann777

О себе

Люблю популярную музыку, гулять, общаться, зайти в бар, выпить коктейль

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, выпить коктейль

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу для дружбы

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Откликнулся 1 участник
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