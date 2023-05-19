Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aniri11_04
О себе
Привет. Уже 6 год живу в Питере, есть молодой человек. Хочется найти себе подруг, так как так и не срослось среди знакомых на дружбу.
Стеснительная первое время.
В свободное время люблю плести из бисера, вышику, занимаюсь макраме, когда-то училась играть на укулеле, сейчас пока лежит, ждёт своего часа).
Работаю 5/2 и учусь (бонч) , поэтому пока что ищу друзей скорее для общения по интернету, с января 24 года будет только работа и станет больше свободного времени)
Люблю активный отдых, вылазки за город, но собственного автомобиля не имею, только если каршеринг. Так же люблю прзависать в завежениях, но не очень люблю походы по магазинам.
Была в сети на прошлой неделе
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