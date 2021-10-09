Зовут меня Альберт. Несколько раз в неделю хожу в бассейн. По выходным могу сходить на настолки, поиграть в видеоигры, поесть вкусную шавуху или съесть целый сет роллов, катаюсь порой на скейте (круизер). Друзья говорят, что я активный человек, хотя сам себя считаю домоседом и игроманом 🙃 Не люблю обыкновенные прогулки, люблю когда в них есть смысл или приятный человек идущий рядом, с которым есть что обсудить. Я не строгий, не токсичный, дружелюбный и обычный, дружок пирожок. Тот, кого так долго многие ищут.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💕 Обсудить отношения

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ☣️ Токсичность

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