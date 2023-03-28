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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя angiellineeee
О себе
Привет) я учусь на втором курсе в вузе на ветсанэкспертизе, мне 19лет, переехала в СПб полтора года назад, тем самым ищу знакомых по интересам. Хочу найти друзей с которыми можно и в бар, и в кинотеатр, и в парк, и в клуб — короче я за любой движ кроме голодухи. Люблю общаться на темы кино, самокопания, дам совет, если нужно, не дам если не нужно)) очень общительная 💗 если ты веселый и жизнерадостный человек, со своими тараканами и хочешь найти такого же прикольного челика, то welcome ❤️🩹
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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