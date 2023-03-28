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Санкт-Петербург
Профиль пользователя angiellineeee

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О себе

Привет) я учусь на втором курсе в вузе на ветсанэкспертизе, мне 19лет, переехала в СПб полтора года назад, тем самым ищу знакомых по интересам. Хочу найти друзей с которыми можно и в бар, и в кинотеатр, и в парк, и в клуб — короче я за любой движ кроме голодухи. Люблю общаться на темы кино, самокопания, дам совет, если нужно, не дам если не нужно)) очень общительная 💗 если ты веселый и жизнерадостный человек, со своими тараканами и хочешь найти такого же прикольного челика, то welcome ❤️‍🩹

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять где-то в центре или около того, поболтать и покушать)

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маленькое фото пользователя Darya001
маленькое фото пользователя Katekkk9
маленькое фото пользователя Anastasia0309
Откликнулись 4 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, сходить в кино, зайти в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулся 141 участник

маленькое фото пользователя Juliam

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найди подруг

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Onizuka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Lin_deman

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружек для близкого и веселого общения

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подруг, как в сериале «Секс в большом городе»

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Valeria_Z

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу добраться до какого нибудь крутого музея)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Nastine

Москва → пообщаться

Найти единомышленников которые тоже любят макияж

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Clowness

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Робота съела всё моё время и друзей, очень хочется живого общения и ярких эмоци🥺

Откликнулся 1 участник

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