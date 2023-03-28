О себе

Привет) я учусь на втором курсе в вузе на ветсанэкспертизе, мне 19лет, переехала в СПб полтора года назад, тем самым ищу знакомых по интересам. Хочу найти друзей с которыми можно и в бар, и в кинотеатр, и в парк, и в клуб — короче я за любой движ кроме голодухи. Люблю общаться на темы кино, самокопания, дам совет, если нужно, не дам если не нужно)) очень общительная 💗 если ты веселый и жизнерадостный человек, со своими тараканами и хочешь найти такого же прикольного челика, то welcome ❤️‍🩹