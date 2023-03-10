Санкт-Петербург
Профиль пользователя Angielika
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Санкт-Петербург → Другое
Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.
Санкт-Петербург → Другое
Адекватное общение на различные темы :)
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу в Питере))
Санкт-Петербург → Другое
Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы
Москва → Другое
Провожу тест-драйв приложения. Может анимеху на вечер посоветуете?
Краснодар → Другое
Поговорить о том о сём, обсудить то и это...
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться, а дальше видно будет)
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