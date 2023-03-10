Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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Санкт-Петербург → пообщаться Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться, а дальше видно будет)

Краснодар → Другое Поговорить о том о сём, обсудить то и это...

Москва → Другое Провожу тест-драйв приложения. Может анимеху на вечер посоветуете?

Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.