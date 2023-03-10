Санкт-Петербург
Профиль пользователя Angielika

фото пользователя Angielika
фото #2 пользователя Angielika
фото #3 пользователя Angielika

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Санкт-Петербург → Другое

Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

маленькое фото пользователя Ksysha97
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

маленькое фото пользователя Sargeroth
Санкт-Петербург → Другое

Адекватное общение на различные темы :)

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

маленькое фото пользователя Write
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу в Питере))

маленькое фото пользователя Anna.S
Санкт-Петербург → Другое

Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

маленькое фото пользователя Rackchmak
Москва → Другое

Провожу тест-драйв приложения. Может анимеху на вечер посоветуете?

маленькое фото пользователя floorfil
Краснодар → Другое

Поговорить о том о сём, обсудить то и это...

маленькое фото пользователя YourSmile
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться, а дальше видно будет)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.