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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Angela.K
О себе
Новые знакомства, поиск друзей для интересного времяпровождения.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
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InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
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- Можно быстро и удобно найти людей по интересам