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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anetta

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О себе

Активно, весело и эстетично провести время)
Пофотографировать друг друга и поболтать)
Расширяю кругозор путём расширения круга общения😉

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Всем добра и любви! С подругой летим в Тайланд в декабре, кто с нами?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Санкт-Петербург → Другое
я не мэстный, помоги мне🥲
маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
маленькое фото пользователя marishh
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства, эмоции❤️
маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое
найти бы друзей, компанию
маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
Санкт-Петербург → Другое
Погнали плавать на сапах на выходных!
маленькое фото пользователя Anastasiaa_12
Санкт-Петербург → Другое
Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.
маленькое фото пользователя annakern1
Санкт-Петербург → Другое
Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)
маленькое фото пользователя Stacy_s
Брянск → Другое
Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)
маленькое фото пользователя ALENAASS
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кальянную
маленькое фото пользователя Anastasia847
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем гулять по Питеру
маленькое фото пользователя Allaaa
Санкт-Петербург → Другое
Поужинать в кафе)
маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кальянную
маленькое фото пользователя Asya26
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение
маленькое фото пользователя Valerul
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨
маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружку, которая за любой движ!
маленькое фото пользователя Nina_L
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по городу
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки , пофотографировать друг друга
маленькое фото пользователя alisssshhha
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)
маленькое фото пользователя LadyMusic
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки с детьми.Дочка 6 лет.Ст.м. проспект славы
маленькое фото пользователя Evori_nika
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг ✨
маленькое фото пользователя Daririshka
Санкт-Петербург → Другое
В поиске новых знакомств 🙃
маленькое фото пользователя Arish_milash
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу)
маленькое фото пользователя StuZ
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных девчонок для прогулок, фоток и походов по кафешкам! 💘
маленькое фото пользователя Elizaveta007
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию сходить в ресторан,потанцевать
маленькое фото пользователя Reimlich
Санкт-Петербург → Другое
Давайте придумаем себе достойное приключение??
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