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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Andrik

фото пользователя Andrik

О себе

сейчас живу в Питере. о себе Рассказыввюать нечего, нужно друзей спрашивать.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

, новые знакомства, хочется узнать этот город. кто бы помог

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LadyCat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Elizaveta22

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить завтра на фильм После

Откликнулось 18 участников

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