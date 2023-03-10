Я гид по Санкт-Петербургу, обожаю город, могу показать много нового) Слушаю в основном рок, но если это бар или клуб то соответствующая музыка кайф. Немного шарю за буддизм. Играю на гитаре Если кто-то хочет в футбол - позовите, пожалуйста, какое-то внезапное желание х)

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

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