Санкт-Петербург
Профиль пользователя Andrew_spb

фото пользователя Andrew_spb
фото #2 пользователя Andrew_spb

О себе

Много работаю, но хочется разнообразия в жизни, интересно будет пообщаться на разные темы. Люблю прокатиться по городу или области под музыку.

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться либо прокатиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя Diana16
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру)

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

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