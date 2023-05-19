С удовольствием покатаюсь на велосипеде, сыграю в настольный теннис, настольные игры. Или любые другие активности Ищу несильно пьющую компанию любого пола, т.к. сам не пью)

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.