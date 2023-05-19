Санкт-Петербург
Профиль пользователя Andrew_pmbspb

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О себе

С удовольствием покатаюсь на велосипеде, сыграю в настольный теннис, настольные игры. Или любые другие активности
Ищу несильно пьющую компанию любого пола, т.к. сам не пью)

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сыграть в настольный теннис

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

вписаться поиграть в настолки

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

покатать на велосипеде на Крестовском - парке 300-летия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя AnnaBirdy
Санкт-Петербург → Другое

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

маленькое фото пользователя Annushk_a
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

маленькое фото пользователя AnalogMan
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велике

маленькое фото пользователя rxalexey
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

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