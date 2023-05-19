Санкт-Петербург
Профиль пользователя Andrew_pmbspb
О себе
С удовольствием покатаюсь на велосипеде, сыграю в настольный теннис, настольные игры. Или любые другие активности
Ищу несильно пьющую компанию любого пола, т.к. сам не пью)
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
С пришедшей весной гулять на Коменде
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗
Покататься на велике
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)
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