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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Andre_M
О себе
Я работаю разработчиком (c++, cmake и т.п.), в основном видеоигр но не только, слушаю музыку до 1980 года и смотрю фильмы до 80-х. Знаю португальский и английский, учу французский. Обожаю театр кукол.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры
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