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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Andre_M

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О себе

Я работаю разработчиком (c++, cmake и т.п.), в основном видеоигр но не только, слушаю музыку до 1980 года и смотрю фильмы до 80-х. Знаю португальский и английский, учу французский. Обожаю театр кукол.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры

Не нравится:

🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Кто интересуется культурой 70-х?

Санкт-Петербург → другое

Кто любит читать Х.Эллисона?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Lepr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу споров и интересных дискуссий

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Aspergilla13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию.

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя dima10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в спб, ищу крутые знакомства

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Maria345

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, сходить в кино, на прогулку

Откликнулось 5 участников

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