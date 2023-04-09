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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anatoli.Z

фото пользователя Anatoli.Z

О себе

Хожу в бассейн
Танцую хип-хоп и люблю создавать двидения в свободном стиле
Занимаюсь изучением около Data Science штучек
Нравится много ходить пешком по интересным местам спб

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Поход в батутный центр (3-4 человека)

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