Санкт-Петербург

Профиль пользователя Anatoli.Z

О себе Хожу в бассейн

Танцую хип-хоп и люблю создавать двидения в свободном стиле

Занимаюсь изучением около Data Science штучек

Нравится много ходить пешком по интересным местам спб

Был в сети на прошлой неделе

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