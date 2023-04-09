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Санкт-Петербург
Хожу в бассейн
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anatoli.Z
О себе
Хожу в бассейн
Танцую хип-хоп и люблю создавать двидения в свободном стиле
Занимаюсь изучением около Data Science штучек
Нравится много ходить пешком по интересным местам спб
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться
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