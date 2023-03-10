Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anatolij

фото пользователя Anatolij

О себе

Жизне радостный и весёлый
Люблю много чего

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я с удовольствием с тобой бы встретился

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя karinka
Санкт-Петербург → Другое

Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

маленькое фото пользователя Sanehka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Спб

маленькое фото пользователя Kristina345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять сходить в ресторан

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.