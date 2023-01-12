Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anasty
О себе
Люблю ходить в кино, приятные прогулки по городу
Профиль обновлён 7 января 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Санкт-Петербург → Другое
На каток , посидеть где-нибудь
Москва → Другое
поиграть сквош
Москва → Другое
В автопутешествия в ближайшие городки
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