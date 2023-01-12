Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anasty

фото пользователя Anasty
фото #2 пользователя Anasty
фото #3 пользователя Anasty

О себе

Люблю ходить в кино, приятные прогулки по городу

Профиль обновлён 7 января 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться сходить в кино или кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Eli_grf
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

маленькое фото пользователя Daria13
Санкт-Петербург → Другое

На каток , посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

поиграть сквош

маленькое фото пользователя Alex0000
Москва → Другое

В автопутешествия в ближайшие городки

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.