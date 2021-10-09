Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anasteziaa

фото пользователя Anasteziaa

О себе

Настюшка опасность 👋😂

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Найти новых друзей:)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Naraa
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться ,перекусить.

маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять?😃

маленькое фото пользователя Lidiia
Санкт-Петербург → Другое

На сайте впервые

маленькое фото пользователя Alexsandr
Санкт-Петербург → Другое

Ищу с кем зависнуть

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.