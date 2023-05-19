О себе

Хотела б обрести друга ,для которого дружба не просто слово,а большая ценность ,которую хочется беречь и взращивать,а не прикрывать свои дефициты. Но это программа максимум. Программа минимум -просто найти приятных светлых людей ,с похожими ценностями и взглядами на этот мир. Не требую от других похожей картины мира,просто наблюдаю,вдруг и найду свое то самое ,главное чтоб просто было всем легко и хорошо,без токсичных искр и претензий. Всегда за бережное обращение к собеседнику/спутнику .Люблю азарт,огонь и жизнь в глазах ,любопытство. Люблю не проходной кинематограф и музыку, путешествия,как в пределах Питера ,как и намного дальше. Мечтаю в близжайшее время выбраться к морю.

Тут по причине ,что многие разъехались ,кто-то из близких вообще живет в другом городе .

Tg: Nastasiuus