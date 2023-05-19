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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasiyya

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О себе

Хотела б обрести друга ,для которого дружба не просто слово,а большая ценность ,которую хочется беречь и взращивать,а не прикрывать свои дефициты. Но это программа максимум. Программа минимум -просто найти приятных светлых людей ,с похожими ценностями и взглядами на этот мир. Не требую от других похожей картины мира,просто наблюдаю,вдруг и найду свое то самое ,главное чтоб просто было всем легко и хорошо,без токсичных искр и претензий. Всегда за бережное обращение к собеседнику/спутнику .Люблю азарт,огонь и жизнь в глазах ,любопытство. Люблю не проходной кинематограф и музыку, путешествия,как в пределах Питера ,как и намного дальше. Мечтаю в близжайшее время выбраться к морю.
Тут по причине ,что многие разъехались ,кто-то из близких вообще живет в другом городе .
Tg: Nastasiuus

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Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в центре ,покататься на велах

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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