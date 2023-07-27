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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnastasiiaM
О себе
Много путешествую, часто ищу попутчиков, люблю гулять пешком, хожу в зал, иногда тянет в караоке, общаюсь с разными людьми, читаю книги, играю в квизы
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
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