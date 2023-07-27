Санкт-Петербург

Профиль пользователя AnastasiiaM

О себе Много путешествую, часто ищу попутчиков, люблю гулять пешком, хожу в зал, иногда тянет в караоке, общаюсь с разными людьми, читаю книги, играю в квизы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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