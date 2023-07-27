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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnastasiaPro
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
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