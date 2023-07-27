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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AnastasiaPro

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Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 128 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Varya_Y

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Интересное времяпровождение , прогулки, общение

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Fudgi

Санкт-Петербург → другое

Сходить в боулинг, бар или туда где весело😜

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ilona27

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообщаться, классно провести время 🌸🍾

Откликнулось 7 участников

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Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Пойти вместе на рейв Dark Carnival

Откликнулись 2 участника

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