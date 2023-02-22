Санкт-Петербург
Профиль пользователя ANASTASIA.Nastia
О себе
Я люблю животных, о людях сужу по тому, как они обращаются со своими питомцами.
Люблю отдых на природе с палатками, прогулки, Финский Залив и Ладожское Озеро. Обожаю поездки по Карелии и городам Ленобласти. Люблю смотреть кино, сериалы, особенно люблю вселенную Марвел.
У меня есть сын и две собаки)
Знакомится не умею, буду учиться.
Я очень эмоциональный, чувствительный человек, для меня важно равновесие и постоянство.
Работаю над собой.
В идеале, хочу найти человека для комфортного, лёгкого общения, и совместного приятного времяпрепровождения без критичных тараканов в голове. Я сейчас говорю не о маленьких заскоках, они есть у всех, а о глобальных проблемах в общении. Чтобы интересно и легко было обоим. В каком формате это будет, романтическом или дружеском - не принципиально, я не отрицаю ни того, ни другого. От отношений свободна, если это важно.
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
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