Я люблю животных, о людях сужу по тому, как они обращаются со своими питомцами. Люблю отдых на природе с палатками, прогулки, Финский Залив и Ладожское Озеро. Обожаю поездки по Карелии и городам Ленобласти. Люблю смотреть кино, сериалы, особенно люблю вселенную Марвел. У меня есть сын и две собаки) Знакомится не умею, буду учиться. Я очень эмоциональный, чувствительный человек, для меня важно равновесие и постоянство. Работаю над собой. В идеале, хочу найти человека для комфортного, лёгкого общения, и совместного приятного времяпрепровождения без критичных тараканов в голове. Я сейчас говорю не о маленьких заскоках, они есть у всех, а о глобальных проблемах в общении. Чтобы интересно и легко было обоим. В каком формате это будет, романтическом или дружеском - не принципиально, я не отрицаю ни того, ни другого. От отношений свободна, если это важно.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Сходить на Стражей Галактики, пока они ещё идут 🙈

Санкт-Петербург → пообщаться Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Какао с ликером и прелести еврейской кухни

Тула → Другое Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

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