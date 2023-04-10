Занимаюсь боксом и кикбоксингом, катаюсь на велосипеде, люблю пешие прогулки. Интересно современное искусство, выставки, походы в музеи, театры и кафе.

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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