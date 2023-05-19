я уже отчаялась найти постоянное общение в реальной жизни, друзья есть, общение редкое, поэтому я скачала это..хочется найти человека, с которым можно поговорить обо всем и без осуждения

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн

📺 Политика ☣️ Токсичность

Новосибирск → Другое Хочу найти подругу из своего города:)

Новосибирск → Другое Что для тебя красота?

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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