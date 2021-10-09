Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia_nor

фото пользователя Anastasia_nor

О себе

Люблю спокойные прогулки и не слишком активный отдых. Воспитываю двух котов. Увлекаюсь всяческими рукоделиями.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anxel
Санкт-Петербург → Другое

В поиске компании

маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое

Собраться где нибудь в парке

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