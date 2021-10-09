Люблю спокойные прогулки и не слишком активный отдых. Воспитываю двух котов. Увлекаюсь всяческими рукоделиями.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.