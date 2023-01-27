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Санкт-Петербург
Учусь на химика, работаю репетитором по математике.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia_lzhn
О себе
Учусь на химика, работаю репетитором по математике.
Спорт совсем забросила, но была бы рада прийти в форму.
С интересом бываю везде, где звучит музыка, хотя к классике временами отношусь настороженно.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян
Не нравится:
✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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