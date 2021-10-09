Работаю поваром, много лет в своей профессии , в свободное время изучаю историю, читаю и люблю прогулки на свежем воздухе, в Санкт-Петербург переехала не давно и очень хотелось бы найти новых друзей

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Санкт-Петербург → Другое Недавно в Питере, не хватает общения.

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.