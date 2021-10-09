Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia_A24

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О себе

Работаю поваром, много лет в своей профессии , в свободное время изучаю историю, читаю и люблю прогулки на свежем воздухе, в Санкт-Петербург переехала не давно и очень хотелось бы найти новых друзей

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться , выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12
Санкт-Петербург → Другое

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

маленькое фото пользователя Aleksandraz
Санкт-Петербург → Другое

Недавно в Питере, не хватает общения.

маленькое фото пользователя Varya_Y
Санкт-Петербург → Другое

Интересное времяпровождение , прогулки, общение

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.