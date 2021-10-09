Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia_A24
О себе
Работаю поваром, много лет в своей профессии , в свободное время изучаю историю, читаю и люблю прогулки на свежем воздухе, в Санкт-Петербург переехала не давно и очень хотелось бы найти новых друзей
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу новых друзей и знакомых
Ищу подругу
Ищу подружек🖐🏻
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.
Недавно в Питере, не хватает общения.
Интересное времяпровождение , прогулки, общение
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.