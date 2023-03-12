⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia_85
О себе
Привет! Недавно переехала, ищу близких по духу интересных весёлых людей
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам