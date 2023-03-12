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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia_85

фото пользователя Anastasia_85

О себе

Привет! Недавно переехала, ищу близких по духу интересных весёлых людей

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кто идёт или хочет пойти на Дельфина 18.11?

маленькое фото пользователя gardener_Klaus
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Nastya34

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в Имаджинариум

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Cormad

Санкт-Петербург → собрать компанию

Книжный клуб «Стойло Пегаса»

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Irina2909

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе, поговорить.

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

5 лет бару Gypsies & Jews

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Serge100

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираю компанию. Песни под гитару, обнимашки, приятный разговор, чай.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

КВАРТИРНИК В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

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маленькое фото пользователя tsoy_ka

Санкт-Петербург → пообщаться

болталка для тех кому хочется поболтать )

Откликнулся 1 участник

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в surf на малой конюшенной

Откликнулся 1 участник

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