Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia847
О себе
Привет, я приехала в Санкт-Петербург до 29.08, я из Мурманска, учусь на 3 курсе в институте на строителя.
Из увлечений: сноубординг, лошади, прогулки, клубы, экстремальные развлечения, саморазвитие)».
Ищу с кем можно сходить погулять) и с кем можно съездить в парк развлечений Диво остров, покататься на экстремальных аттракционах )
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Весело провести время
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Ищу подружек🖐🏻
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Я хочу завести новые знакомства
Погулять по ночному Питеру
Собрать компанию на пикник
Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей
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