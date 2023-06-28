Санкт-Петербург
Профиль пользователя anastasia2606

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О себе

Ищу девочек-подружек для открытого и искреннего общения! Я учусь в универе, люблю читать книги,смотреть фильмы) ничего особенного в общем🥲

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу подруг) 💅🏻

Участие в других событиях

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Буду рада новым знакомствам! 🙂

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Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

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Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

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Завести подруг👱🏼‍♀️👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.