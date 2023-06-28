Санкт-Петербург
Профиль пользователя anastasia2606
О себе
Ищу девочек-подружек для открытого и искреннего общения! Я учусь в универе, люблю читать книги,смотреть фильмы) ничего особенного в общем🥲
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым друзьям ))
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах
Москва → Другое
ищу подружку блин
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
Санкт-Петербург → Другое
Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)
Челябинск → Другое
Завести подруг👱🏼♀️👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
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