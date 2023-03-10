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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia25
О себе
Люблю читать книги, заниматься картинами по номерам, гулять вечером по набережной. А также слушать ритмичную танцевальную музыку. Она задаёт мне хорошее настроение. У меня узкий круг общения. И поэтому очень хотелось бы найти людей с которыми можно было бы даже просто душевно поболтать)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать📸 Пофоткаться
Не нравится:
Участие в других событиях
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