О себе

Люблю читать книги, заниматься картинами по номерам, гулять вечером по набережной. А также слушать ритмичную танцевальную музыку. Она задаёт мне хорошее настроение. У меня узкий круг общения. И поэтому очень хотелось бы найти людей с которыми можно было бы даже просто душевно поболтать)