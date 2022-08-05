Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anastasia0309
О себе
В Питере недавно)
Ищу друзей и подруг)
Отношения не ищу !)
Буду рада,провести весело врем и конечно была бы рада задержаться в жизни друг друга на долго)
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей
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