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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ana.stasia

фото пользователя Ana.stasia

О себе

Мне 26, хотелось бы расширить круг общения, а в идеале найти подруг
Шью, в начале пути создания бренда одежды

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых подруг✨

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 47 участников

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Санкт-Петербург → другое

Я хочу дружить. Впереди 3 выходных🥹

Откликнулось 8 участников

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