Санкт-Петербург

Профиль пользователя Ana.stasia

О себе Мне 26, хотелось бы расширить круг общения, а в идеале найти подруг

Шью, в начале пути создания бренда одежды

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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