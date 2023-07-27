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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anas_0201_q

фото пользователя Anas_0201_q

О себе

Катаюсь на велосипеде, зимой на коньках. Хожу в театры, на концерты, в парки, музеи.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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