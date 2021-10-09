Санкт-Петербург

Профиль пользователя Anarhist

О себе Катаюсь на велосипеде по приморскому району, в планах на сапах поплавать, рядом есть прокат)

Был в сети две недели назад

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