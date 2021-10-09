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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anarhist

фото пользователя Anarhist

О себе

Катаюсь на велосипеде по приморскому району, в планах на сапах поплавать, рядом есть прокат)

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян
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