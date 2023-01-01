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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ananyan

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Спастись от одиночества

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Откликнулось 6 участников
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